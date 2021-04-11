انجامينا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة التشادية محمد زين اليوم عن مقتل جنديين تشاديين على الأقل في كمين بمنطقة بحيرة تشاد قرب الحدود مع نيجيريا.وأوضح الوزير التشادي أن جنودًا تشاديين وقعوا في كمين قرب نغوبوا بمحاذاة الحدود النيجيرية، خلّف -إلى جانب مقتل الجنديين- إصابة 11 آخرين بينهم أربعة مدنيين .وكان ستة جنود تشاديين لقوا مصرعهم في كمين بمنطقة بحيرة تشاد خلال شهر أكتوبر الماضي .// انتهى //16:16ت م0130