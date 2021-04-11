أبها 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجّلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الثاني عشر من الفصل الثاني للعام الجامعي الجاري 14193 فصلاً افتراضياً بمختلف كليات الجامعة ضمن برامج التعلم "عن بعد".وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي أن العمادة قدمت خلال الأسبوع الـ 12 أربع دورات تدريبية, استفاد منها 1885 أكاديمياً و843 طالباً وطالبة.// انتهى //16:17ت م0131