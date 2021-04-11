أبها 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساختتمت وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الملك خالد، أعمال مبادرتي "تقوية" و"الإثراء اللغوي" اللتين أقامتهما الوحدة، واستمرتا لأكثر من شهرين.وأوضح المشرف على وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور محمد القحطاني أن المبادرتين استهدفتا طلاب المنح الدوليين الذين تستضيفهم الجامعة من دول شتى للدراسة فيها، وتقدم لهم وَحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التعليم الأساسي اللازم لفَهم العربية وتلقِّي التعليم الجامعي بها.وأشار إلى أنه استفاد من المبادرتين 110 طلاب, لافتاً إلى أنه تم إشراك بعض طلاب المنح الدوليين ببرامج الدراسات العليا في الجامعة الذين تخرجوا من الوحدة سابقًا في تدريس زملائهم الطلاب، إضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس.يذكر أنه التحق بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها منذ إنشائها بالجامعة في سنة 1438هـ أكثر من 450 طالبًا من 44 دولة.// انتهى //17:12ت م0164