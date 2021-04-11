جدة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل سوق الأنعام المركزي التابع لأمانة محافظة جدة خلال الربع الأول من العام 2021, نحو 163.335 رأساً من الأنعام بين إنتاج محلي ومستورد، فيما نفذت الأمانة خلال الفترة ذاتها 571 زيارة ميدانية لسوق الأنعام أسفرت عن رصد 104 مخالفات.وأوضح مدير سوق الأنعام المركزي بالأمانة سالم البشري, أن واردات السوق خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت 45.644 رأسا محليا, و 117.691 رأسا مستوردة، مبيناً أن ساحتي حراج الأغنام والأعلاف استقبلتا 3339 شاحنة محملة بأكثر من 2 مليون و 500 ألف حزمة أعلاف، فيما بلغت كمية الحطب الواردة أكثر من واحد طن, وقرابة 115 ألف كيس فحم.وأكد تواصل الجولات التفتيشية على السوق المركزي ضمن خطة متواصلة تشمل حظائر الأغنام والأبقار والجمال، ومباسط الفحم والحطب ومباسط الأعلاف وكفتريات السوق والمطاعم، والصيدلية البيطرية وغيرها من الأنشطة القائمة، مشيراً إلى إعادة إغلاق ساحة الحراج بسوق الطيور احترازياً بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وتكرار عدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد الجسدي.// انتهى //17:14ت م0165