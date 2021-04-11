عام / أسواق المواشي برفحاء تشهد إقبالاً من المتسوقين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك
الأحد 1442/8/29 هـ الموافق 2021/04/11 م واس
رفحاء 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس
شهدت أسواق ومنافذ بيع المواشي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إقبالا من المواطنين والمقيمين , مع توفر المواشي بكثرة للوفاء بالطلب المتزايد عليها من الأسر مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .
ورصدت "واس" في جولة لها اليوم حركة الإقبال الشرائي على المواشي ، فيما أظهر الباعة التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، والعمل بالاشتراطات الصحية ، واهتمام الجهات المعنية بتجهيز هذه المرافق حفاظاً على الصحة العامة .
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17:16ت م
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