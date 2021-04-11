رفحاء 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسشهدت أسواق ومنافذ بيع المواشي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إقبالا من المواطنين والمقيمين , مع توفر المواشي بكثرة للوفاء بالطلب المتزايد عليها من الأسر مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .ورصدت "واس" في جولة لها اليوم حركة الإقبال الشرائي على المواشي ، فيما أظهر الباعة التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، والعمل بالاشتراطات الصحية ، واهتمام الجهات المعنية بتجهيز هذه المرافق حفاظاً على الصحة العامة .// انتهى //17:16ت م0166