السيح 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد اليوم مسجد إسكان أعضاء هيئة التدريس ومسجد إسكان الطلاب في مقر الجامعة بمدينة السيح.وشكر معالي مدير الجامعة المتبرعة ببناء المسجدين، سائلاً المولى -عز وجل- أن يرزقها الأجر والثواب، مؤكداً حرص الجامعة على فتح أبواب التعاون مع فاعلي الخير والمهتمين بالأوقاف الخيرية، وتسخير جميع السبل لخدمة البلاد والعباد في أوجه الخير والعطاء.// انتهى //17:18ت م0167