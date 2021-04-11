ينبع 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي بمكتبه اليوم رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة الدكتور نبيل الراجح والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء استعراض تفعيل جانب الاتفاقية التي أبرمت في وقت سابق بين الجانبين، إضافة إلى بحث سبل التعاون في شتى المجالات.ويأتي ذلك ضمن اهتمام الهيئة الملكية وحرصها على مد جسور التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يعود لتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:22ت م0168