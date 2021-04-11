القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسبحث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي في القاهرة سُبل تعزيز العمل العربي المشترك، وإمكانيات دعم العمل البرلماني على المستوى العربي.وأوضح البرلمان العربي في بيان له أن الرئيس قيس سعيد أكد خلال اللقاء دعمه للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، مبينًا أن البرلمان يضطلع بدور مهم ومحوري في التعبير عن إرادة الشعوب العربية، والدفاع عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها.وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان العربي نوّه من جانبه بدور الرئيس التونسي في دفع العمل العربي المشترك في شتى المجالات، ودعم قضايا الأمة العربية.// انتهى //17:23ت م0169