الدمام 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأطلقت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل، معرضاً توعوياً، يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر حرائق المنازل، وأمور السلامة، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهندس سعيد الشهري، أن المعرض الذي يستمر لمدة 6 أيام، ينفذ العديد من برامج التوعوية للحد من الحوادث وتقليل الإصابات، ويشتمل على التدريب العملي لكيفية التصرف في حالة وقوع الحريق في المنازل لا قدر الله.// انتهى//17:26ت م0170