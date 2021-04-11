مكة المكرمة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية ضمن الجهود التي تبذلها لمتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة والتأكد من سلامة كل ما يعرض للبيع وصلاحياته للاستهلاك الآدمي.وأوضحت أن الجولات الميدانية على سوق السمك المركزي بالكعكية نتج عنها مصادرة 67 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، إضافةً إلى رصد عدم التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.كما نفذت الأمانة , حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي، أسفرت عن مصادرة 285 كجم من الخضراوات والفواكه تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى ضبط سيارة لبيع الآيس كريم غير مرخصة ومخالفة للأنظمة واللوائح، حيث تم مصادرة السيارة وتطبيق الجزاءات والغرامات النظامية.فيما واصلت الفِرق الرقابية بالأمانة , جولاتها الرقابية لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات -بطريق الليث- ضمن نطاقها الإشرافي بمشاركة الجهات الأمنية ووحدة الذبح، أسفر عنها مصادرة يعض الخيول التي يستغلها عمالة وافدة بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، حيث تم تسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.// انتهى //17:29ت م0171