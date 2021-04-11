إسلام آباد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 114 حالة وفاة جديدة، و5050 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 721018 إصابة، منها 73875 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15443 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 631700 حالة.// انتهى //17:31ت م0172