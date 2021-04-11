ينبع 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأقامت الهيئة الملكية بينبع ضمن برامج إدارة خدمات الأملاك ممثلة بقسم صحة البيئة اليوم حفل جائزة التميز في سلامة الأغذية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور فهد القرشي.وأوضح مدير إدارة خدمات الأملاك المهندس حاتم با سالم أن الهيئة الملكية سعت مع شركاء النجاح من المطاعم العاملة بمدينة ينبع الصناعية إلى تقديم الوجبات الغذائية بطريقة صحية خالية من أسباب التلوث الغذائي وذلك من خلال وضع جائزة سنوية للتميز في سلامة الأغذية بقياس أداء المنشآت الغذائية على مدار العام عبر برنامج راصد الإلكتروني، حيث يتم تسجيل الملاحظات وجمع البيانات وتحليلها من خلال قياس (11) فئة تصنيفية لتقييم المنشأة، تشكل المخالفات الصحية نسبة (80%) من نقاط التقييم، والمخالفات الإدارية تمثل (20%) من نقاط التقييم.وأضاف أن الهيئة الملكية أولت اهتمامها البالغ بالجولات الميدانية الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في سلامة الأغذية ميدانياً لدى العاملين أثناء تداول الأغذية للحفاظ على سلامة المجتمع، إضافة إلى تقديم برامج التثقيف والتوعية والتدريب للعاملين في المنشآت الغذائية.// انتهى //17:35ت م0174