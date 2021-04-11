الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستعرض معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك سبل تطوير الشراكة بين الجانبين.وتناول اللقاء الشراكة الفاعلة بين الجانبين بعد توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني وأوجه تطويرها بما يحقق المستهدفات المشتركة، التي تسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم.كما ناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين في الخدمات المشتركة - كالخدمات المتعلقة بقضاء التنفيذ والخدمات التوثيقية - وسبل معالجتها بما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق الجودة، وسرعة الإنجاز.ونوه معالي وزير العدل بالجهود التي بُذلت لتحقيق فاعلية الشراكة بين الجهتين لخدمة المستفيدين بكفاءة وسرعة.// انتهى //17:38ت م0176