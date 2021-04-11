ينبع 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي اليوم رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة الدكتور نبيل الراجح والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض تفعيل جانب الاتفاقية التي أبرمت في وقت سابق بين الجانبين، إضافة إلى بحث سبل التعاون في شتى المجالات.وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام الهيئة الملكية وحرصها على مد جسور التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق أعلى مستويات الأداء. // انتهى //17:39ت م0177