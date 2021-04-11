صامطة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسكرم محافظ صامطة أحمد زعلة اليوم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية على مستوى تعليم جازان، الذي نظمه مكتب تعليم صامطة بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والجهات الداعمة.وأشاد المحافظ بجهود مكتب التعليم المتميزة في هذه المرحلة الاستثنائية، مبينا أن عملية التعليم عن بعد كانت نقلة نوعية وأصبحت ضرورة ملحة.فيما أوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق الصميلي أن المسابقة حظيت بتفاعل المجتمع من مختلف الفئات، مشيرا إلى أن التكريم شمل 35 فائزاً وفائزة في مجالات المسابقة "التعليم والتثقيف، والإعلام ، والتدريب" .// انتهى //17:46ت م0178