الوجه 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستعدت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمحافظة الوجه لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير السلع الاستهلاكية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.وتابعت "واس" خلال جولة ميدانية اليوم توفر السلع الرمضانية في أسواق الوجه بكميات وفيرة، وبأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).// انتهى //18:16ت م0188