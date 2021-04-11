الخرطوم 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسالتقى وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم في مكتبه اليوم بوزير المالية المصري الدكتور محمد أحمد معيط الذي يزور الخرطوم حاليا.وقال جبريل في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "استمعنا للتجربة المصرية للإصلاح وكيف كان شاملا وكيف كان التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة متكاملا، مما أدى إلى نتائج ملموسة، لذا لا بد من تبادل الخبرات بين الجانبين".من جانبه قال وزير المالية المصري: إن الاقتصاد المصري مر بظروف صعبة ولكن بحمد الله تجاوزناها.وأضاف أن عملية الإصلاح في مصر ارتكزت على عدة محاور تتعلق بالسياسات النقدية والمالية، فكان لا بد من التخلص من دعم المحروقات والكهرباء وتحول دعم القمح إلى دعم رغيف العيش.// انتهى //18:24ت م0190