القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسحقق المنتخب المصري للكيك بوكسينج المركز الأول وكأس بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج التي أقيمت في دولة الكاميرون، خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري.وفاز المنتخب المصري بالمركز الأول بعدما حصد 8 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضية، ليحقق بذلك لقب كأس البطولة بعد منافسة مع المنتخب الكاميروني الذي احتل المركز الثاني برصيد 5 ميداليات ذهبية.// انتهى //18:26ت م0191