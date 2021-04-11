الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستعقد منظمة التعاون الرقمي اجتماعها الأول لمجلس المنظمة غداً، بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي لتحقيق مستقبل رقمي للجميع، إضافة إلى مناقشة هيكل المنظمة وآليات عملها.وسيضم الاجتماع الافتراضي وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ووزراء الاقتصاد الرقمي في دول المنظمة، كما سيحضره الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووممثلون رفيعو المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأوضحت الأمين العام للمنظمة المكلف ديمة اليحيى أن هذا الاجتماع سيناقش ويقر عددا من الركائز الأساسية للمنظمة ومنها: الخطة الإستراتيجية، والحوكمة، وكذلك إطلاق حزمة من المبادرات النوعية لدعم الاقتصاد الرقمي، كما سيتم خلاله استعراض أبرز مجالات التعاون والشركات مع عدد من المنظمات الدولية لتعزيز دور التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.يذكر أن منظمة التعاون الرقمي تأسست في أواخر عام 2020؛ لتعزيز القيم والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي في جلسته التي عُقدت 30 مارس 2021 ، في خطوة تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتحقيق مستقبل رقمي للجميع والعزم على اغتنام الفرص الرقمية في الاقتصاد الرقمي.// انتهى //18:41ت م0192