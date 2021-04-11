تبوك 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ اليوم مشاريع الأمانة الجاري تنفيذها حالياً بمدينة تبوك .واطلع آل محفوظ خلال جولة ميدانية على سير العمل في مشروع استكمال نفق طريق الملك عبدالله مع تقاطع طريق الملك فهد ، ومشروع استكمال نفق طريق الملك خالد مع تقاطع طريق الملك فهد ، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ، لافتاً النظر إلى أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في المنطقة .كما اطلع على ماتم تنفيذه في مشروعي إنشاء بلدية الشمال وبلدية الجنوب ، وعلى سير العمل في الحديقة المركزية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 75% وتقع في الجزء الجنوبي من مدينة تبوك على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع .//انتهى//18:41ت م0193