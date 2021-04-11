أبها 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، في مكتبه بالإمارة اليوم ، بفتيات دار الرعاية الاجتماعية للبنات ودار الحضانة الاجتماعية ، وذلك عقب عدد من الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها سموه على مقرات فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة.واستمع سموه خلال اللقاء إلى احتياجاتهن في عدد من الجوانب الصحية والجامعية الوظيفية السكنية، ووجه بتشكيل فريق عمل لتنفيذ وتلبية هذه الاحتياجات.// انتهى //18:47ت م0195