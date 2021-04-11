مقديشو 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسدعا كل من الصومال والأمم المتحدة اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تأثير الجفاف المتفاقم، وسط نزوح أكثر من 116 ألف شخص بسبب النقص الحاد في المياه منذ أكتوبر 2020.وحذرت الحكومة الصومالية والمجتمع المدني في بيان مشترك أصدروه اليوم من توقعات بارتفاع مستويات نزوح السكان في الأسابيع والأشهر المقبلة.ودعت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث خديجة ديري المانحين إلى دعم الشعب الصومالي والتبرع بسخاء من أجل استجابة سريعة للتخفيف من آثار الجفاف، مشيرة إلى أن بلادها تواجه انعدام أمن غذائي وسوء تغذية ونزوح السكان، فضلا عن تفشي المرض على نطاق واسع.// انتهى //18:56ت م0198