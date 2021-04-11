تونس 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 حالة وفاة جديدة .وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أنه تم رصد الحالات إثر إجراء 5825 تحليلا مخبريا، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 270297 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9235 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس 2020 .// انتهى //19:12ت م0201