تبوك 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسيشهد سوق الماشية بمدينة تبوك هذه الأيام كغيره من أسواق المواشي في مناطق ومحافظات المملكة حركة شرائية وإقبالا كبيرا على اللحوم الحمراء من المواطنين والمقيمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك, فيما واكب البائعون وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها، إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس " في جولة ميدانية اليوم حركة السوق ووفرة المواشي بجميع أنواعها , وسط تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا , وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الجهات المختصة جهودها الرقابية على المسالخ وموقع سوق الأغنام لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي.// انتهى //19:13ت م0202