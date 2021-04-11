بيش 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسزار محافظ بيش حسن عبدالله أبو شرحه اليوم جمعية البر والخدمات الاجتماعية والمستودعات التابعة لها في المحافظة.واطلع المحافظ على آلية عمل الجمعية في استقبال طلبات المستفيدين وعملية الفرز الآلي لإدخال البيانات ، وتخزين المواد الغذائية و صلاحيتها في مستودعات الجمعية بمدينة بيش وقرية بيش العليا ومركز مسلية، مستمعاً لشرح من رئيس الجمعية يحيى بن حمود مهدلي عن المستودعات وأعمال الجمعية وبرامجها وطرق توزيع السلال الغذائية الرمضانية على المستفيدين.وأوضح أبو شرحه أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للحرص على خدمة المواطنين والمستفيدين من خدمات الجمعية، منوهاً بجهود القائمين على أعمال الجمعية والداعمين لها لخدمة فئة غالية من المجتمع.// انتهى //19:41ت م0206