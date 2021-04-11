حفر الباطن 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم رئيس المجلس الاستشاري لتجمع حفر الباطن الصحي (E3) المهندس عصام المهيدب، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، وذلك بقاعة الضيافة بالمحافظة .وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الحفاظ على المكتسبات للأعمال الصحية التي قامت بها المديرية التي تمثلت في تميزها المتواصل في مؤشرات قياس الأداء التي وضعتها الوزارة لجميع المديريات في المملكة، وتاثير ذلك بشكل إيجابي لضمان عملية التحول الصحي بكل سلاسة وانتظام، مؤمّلا أن يكون تجمع حفر الباطن الصحي نواة نجاح يقتدى بها في كل التجمعات الأخرى بالمملكة بمشيئة الله.وتناول اللقاء مناقشة خطط وأهداف التجمع الصحي التي ستنفَّذ في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية التي تراعي سهولة الوصول إلى المستفيد .// انتهى//19:42ت م0207