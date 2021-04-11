المنامة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بوزير الخارجية والشؤون الأوربية المالطي إيفاريست بارتولو الذي يزور البحرين حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:45ت م0208