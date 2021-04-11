بغداد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 924946 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14713, فيما تم تسجيل 5190 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 814853 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 95380 , منهم 436 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //19:46ت م0209