القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التوافق الإستراتيجي بين بلاده والأردن قادرٌ على التعاطي مع جميع التحديات، مُثمّنًا وقوف الأردن الدائم بجانب بلاده، ومساندته للقضايا التي تتعلق به ضمن إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الأردن، مشيرا إلى الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية بما في ذلك دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.// انتهى //19:47ت م0210