الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي الفائزين في بطولة البادل الأولى التي اختُتمت أمس على ملاعب وأكاديمية "إن" للتنس والبادل بجامعة الأمير سلطان بالرياض وبمشاركة 106 لاعبين.وحقق المركز الأول اللاعبان فهد السعد والبريطاني شارلي براهام بعد فوزهما في المباراة النهائية على اللاعبين عبدالله الفرج وحسن آل عبدالله بمجموعتين مقابل لا شي كانت نتائجها 5/7 و 4/6.وجاء بالمركز الثالث اللاعبان عبدالله محمد وخليفة رشدان من البحرين، فيما جاء بالمركز الثالث مكرر اللاعبان راكان الشهراني وسطام الشهراني.وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للتنس بالمستوى المميز الذي ظهرت به منافسات البطولة رغم أنها البطولة الأولى في هذا الموسم وكذلك لحداثة اللعبة.وقال: "الاهتمام والدعم الذي قُدم ووضعه مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للعبة البادل جعل الاهتمام يزداد حيث تشهد اللعبة إقبالاً، ومن المتوقع أن تشهد البطولتان المتبقيتان المعتمدة في الربع الثاني من الموسم الرياضي الحالي إقبالاً وتنافساً كبيراً بين محبي وعشاق لعبة البادل.// انتهى //19:56ت م0212