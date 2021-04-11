عنيزة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم منافسات سباق الغضا للهجن،الذي أُقيم بميدان عنيزة للهجن بمنطقة الصياهد جنوب غرب المحافظة.وجاءت نتائج أشواط السباق السبعة كالأتي : الشوط الأول حقق المركز الأول البكرة " تماني " ، فيما كان القعود ‏" مصيحان " الأول في الشوط الثاني ، والبكرة ‏" سحلة " في الشوط الثالث ، والقعود ‏" الزعيم " أولاً في الشوط الرابع، والبكرة " الشامخة " في الشوط الخامس، والقعود ‏" المشير " الأول في الشوط السادس، والبكرة ‏" عجايب " أولاً في الشوط السابع، وفاز القعود " الذيب " في المركز الأول في سباق الماراثون.// انتهى //20:57ت م0220