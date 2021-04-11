محايل 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة اليوم، توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين في كشوفاتها.وأوضح رئيس الجمعية حمود بن صاحب العمري أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في توزيع السلال الرمضانية التي تستهدف أكثر من 300 أسرة.وأشار إلى أن السلة الرمضانية تتكون من الأصناف الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات.// انتهى //21:03ت م0221