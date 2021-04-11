اديس ابابا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 ابريل 2021 م واسسجلت القارة الأفريقية 4340817 حالة إصابة إجمالية بفيروس كورونا المستجد , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 115418 منذ بداية ظهور الفيروس.وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن القارة الأفريقية سجلت كذلك 3897927 حالة تعافٍ منذ بداية ظهور الفيروس ، مشيرة إلى أن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول الأفريقية التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بالقارة.// انتهى //21:15ت م0224