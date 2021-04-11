رياضي / اتحاد السلة يحدد غداً موعداً لقرعة كأس وزارة الرياضة
الأحد 1442/8/29 هـ الموافق 2021/04/11 م واس
الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس
حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة غداً, موعداً لقرعة (كأس وزارة الرياضة) المقرر إقامتها خلال المدة من 12-17 شهر رمضان المبارك بمشاركة (8) فرق وهم أصحاب الترتيب العام من الأول إلى الثامن.
وتنطلق المرحلة الأولى (الدور ربع النهائي) في المناطق يوم ١٢ رمضان ، وتقام المرحلتان الثانية والثالثة في المدينة المنورة بطريقة التجمع ( الدور نصف النهائي ) يوم ١٦ رمضان فيما سيكون الدور النهائي في اليوم الذي يليه.
وحدد الاتحاد السعودي مشاركة اللاعبين السعوديين، ومشاركة لاعب مواليد فقط دون مشاركة اللاعبين الأجانب.
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21:30ت م
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