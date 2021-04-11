الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسحدد الاتحاد السعودي لكرة السلة غداً, موعداً لقرعة (كأس وزارة الرياضة) المقرر إقامتها خلال المدة من 12-17 شهر رمضان المبارك بمشاركة (8) فرق وهم أصحاب الترتيب العام من الأول إلى الثامن.وتنطلق المرحلة الأولى (الدور ربع النهائي) في المناطق يوم ١٢ رمضان ، وتقام المرحلتان الثانية والثالثة في المدينة المنورة بطريقة التجمع ( الدور نصف النهائي ) يوم ١٦ رمضان فيما سيكون الدور النهائي في اليوم الذي يليه.وحدد الاتحاد السعودي مشاركة اللاعبين السعوديين، ومشاركة لاعب مواليد فقط دون مشاركة اللاعبين الأجانب.// انتهى //21:30ت م0228