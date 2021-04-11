سكاكا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الثلاثة الماضية 350 جولة رقابية على الأسواق والمتاجر التموينية؛ للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية قامت بالجولات؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية والسلع الرمضانية والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة ،وستُطبق المخالفات بحق كل من يتهاون.وبين الرويلي أن الجولات شملت جميع محطات تعبئة الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من توفر الوقود بأنواعه ، وتوزيع بروشورات و منشورات تحتوي معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحة للتستر التجاري بأكثر من خمس لغات على مداخل المولات و المحلات التجارية بالمنطقة.// انتهى //21:47ت م0231