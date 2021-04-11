الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسنصّبت الجمعية العمومية لنادي القادسية،أحمد غدران رئيسًا للنادي، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد اجتماعها اليوم.وضمت قائمة غدران كلا من: محمد الصالح وأحمد العمار وسعود السويلم وثامر الدوسري وبدر الرجيب وتركي آل جحلان ومشعل السعيد.وعُقدت أعمال الجمعية العمومية الخاصة بنادي القادسية عبر منصة "زووم" الإلكترونية وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.وحضر الجمعية العمومية لنادي القادسية 34 عضواً، تصدرهم العضوان الذهبيان مساعد الزامل بـ 4500 صوتقد ، وأحمد غدران بـ 101 صوت.الجدير بالذكر ، أن الرئيس الجديد أحمد غدران كان قد شغل العديد من المناصب في النادي منذ عام 2009م، واختتمها كعضو مجلس إدارة في فترة الرئيس السابق مساعد الزامل.// انتهى //22:20ت م0236