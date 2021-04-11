الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسشهدت محافظة جدة مساء اليوم وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1، التي ستستضيف سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل من عام 2021م، على كورنيش محافظة جدة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية،وعدد من منسوبي الاتحاد.وسيجري بناء الحلبة وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، حيث سيستخدم الحجر المحلي لبناء سطح المسار، كما ستكون مراحل البناء ضمن اعتبارات بيئية صحيحة، تهدف لاحقاً إلى الترويج لرسائل الاستدامة في أثناء إقامة السباق، مثل المنتجات غير المعدنية، ومنتجات النفايات المستخدمة في إنشاء الطرق.وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: "سعداء جداً في هذا اليوم بوضع حجر الأساس وبدء أعمال البناء لحلبة جدة، التي تستعد لاستضافة السباق الكبير والمرتقب في ديسمبر المقبل، الذي يعد مرحلة مميزة في رياضة هذا الوطن الغالي، باستضافته العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، وتحديداً ما يخصّ رياضة السيارات والمحركات".وأضاف سموه: "أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي،الذي مكننا نحن في اتحاد السيارات والدراجات النارية، من استضافة العديد من المناسبات والأحداث الرياضية، كما أتقدم أيضا بالشكر الجزيل لسمو وزير الرياضة على حرصه ودعمه ومتابعته الدقيقة لجميع الفعاليات الرياضية، واهتمام سموه بهذا الحدث على وجه الخصوص، الذي نأمل من الله العلي القدير أن نوفق في تنظيمه بالوجه الذي يليق بسمعة هذا الوطن الغالي، ويلبي شغف وطموحات محبي رياضة السيارات في المملكة والعالم أجمع".يذكر أن حلبة جدة، ستشهد أحداث الجولة ما قبل الأخيرة من السباق المرتقب، حيث يبلغ طولها 6,175 متراً، وهو ما سيجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة "سبا فرانكورشان" البلجيكية، كما تعد حلبة جدة هي الأسرع، باحتوائها على 27 منعطفاً، وبمتوسط سرعة قد يصل إلى 250كم/ساعة على الأقل، وبسرعة قصوى تصل إلى 322كم/ساعة.// انتهى //22:23ت م0237