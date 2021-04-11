الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق و"المولات" وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة بما يكفل رفع مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين ، وذلك نظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.وتعمل الوزارة من خلال أماناتها والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها على متابعة تنفيذ جميع "البروتوكولات" الصحية؛ للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين للوائح والاشتراطات الصحية المنظمة للأنشطة التجارية والمنشآت الغذائية .وكانت الوزارة قد قررت تعليق خدمة تقديم البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب الملحقة بها والميادين العامة داخل النطاق العمراني، إضافة إلى التصريح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المرتادين لتلك الأنشطة في أوقات الذروة.كما دعت الوزارة المتسوقين إلى اختيار الوقت الأقلّ ازدحاماً خلال الشهر الفضيل، وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة الجميع من خلال تحري التسوق الآمن في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعاني منها دول العالم كافة.يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت مؤخرا حملة "ممتثل" في عدد من مناطق المملكة وهي أحدث مبادراتها وحملاتها التوعوية التي تدعو إلى أهمية الالتزام بالتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، كما تستهدف أيضا إشراك المجتمع في عملية التوعية بالمخاطر الوبائية، والإسهام في عملية الرقابة الذاتية على المستوى الفردي والجماعي.وتهيب الوزارة بالجميع بالمسارعة للإبلاغ عن أي ملحوظة أو مخالفة للاشتراطات و"البروتوكولات" الصحية في المتاجر وذلك على الرقم 940 .// انتهى //22:32ت م0239