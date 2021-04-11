الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساختتمت اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض منافسات الدور الربع النهائي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف) التي أسفرت نتائجها عن تأهل الهلال والفتح، لنصف النهائي فيما حلّ فريق أحد في المركز الخامس بفوزه 97-71 على الاتحاد الذي حلّ سادساً في الترتيب العام للدوري.وتقام غداً على الصالة نفسها مباريات الدور النصف النهائي، حيث يجمع اللقاء الأول "الوصيف "الوحدة مع الفتح عند الـ 4.00 مساءً ، يليه لقاء النصر "متصدر للدوري للمرحلة الأولى" مع الهلال.وتُلعب بعد غدٍ الثلاثاء المواجهة الثانية للدور نصف النهائي، حيث سيقام اللقاء الأول الذي سيجمع الفتح و الوحدة عند الـ 9.30 مساءً، يليه عند الـ ١١ مساءً لقاء الهلال والنصر.// انتهى //22:35ت م0241