القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واسقررت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم إعادة فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسُّن الأحوال الجوية.وأوضح المتحدث باسم الهيئة أحمد بريقع في تصريح له، أن القرار جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من الميناء وإليه بشكل آمن.//انتهى//22:51ت م0243