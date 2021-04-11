القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واستعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد السويس الجديد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 25 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير .//انتهى//23:27ت م0248