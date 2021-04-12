الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسعقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أمس، اجتماعًا مع نظيره الإسباني لويس روبياليس بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد تلبيةً لدعوة رئيس الاتحاد الإسباني، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، والأمين العام للاتحاد الإسباني أندريو كامبس، ومدير العلاقات الدولية والإستراتيجية بالاتحاد الإسباني خورخي موينكيل، ومسؤول العلاقات الدولية للدول المتحدثة باللغة الإسبانية منصور العبدالله.وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل سير الاتفاقية الموقعة بين الاتحادين في السابع من مارس الماضي.كما استعرضا سبل تعزيز العلاقات بين الاتحادين السعودي والإسباني وتوسيع مسارات الاتفاقية من أجل تحقيق أقصى استفادة من التجربة الإسبانية في مختلف المجالات الكروية.ووجه المسحل الشكر لنظيره الإسباني على حسن الاستقبال، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين الاتحادين السعودي والإسباني.// انتهى //00:18ت م0002