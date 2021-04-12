هروب 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالشراكة مع صحة جازان، برنامج "الاستشاري الزائر"، وذلك بمركز الرعاية الأولية في قرية الصهاليل بمحافظة هروب.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان محمد بن إسماعيل الحازمي، أن زيارة المشروع نفذ بمشاركة 44 استشارياً وختصاصياً وفنياً في تخصصات مختلفة، قاموا بالكشف على المرضى ومتابعة تحويل بعض الحالات لمستشفيات المنطقة وتوفير العلاج اللازم لهم.وبين الحازمي أنهم كشفوا وقدموا العلاج لـ 471 حالة، فيما حُول 69 حالة لمستشفيات المنطقة، مضيفاً أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة شملت تخصصات الباطنية والعيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة والأشعة والأسنان والجلدية والمسالك البولية، بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من اختصاصيين وفنيين بأقسام المختبر والعلاج الطبيعي والبصريات والأشعة والصيادلة والتمريض والسجلات الطبية.// انتهى //00:22ت م0003