رياضي / الشرق يتوّج بطلاً لأندية المملكة للشباب تحت 19 عاما (الدرجة الثانية)
الاثنين 1442/8/30 هـ الموافق 2021/04/12 م واس
الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس
توّج فريق الشرق ببطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عاما (الدرجة الثانية) للموسم الرياضي 2020-2021.
وحسم الشرق اللقب بعد فوزه، اليوم على نظيره الوطن بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الأنوار.
وكان فريقا الشرق والوطن صعدا إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022، بعد الفوز في نصف نهائي بطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عامًا (الدرجة الثانية) على الحزم والجندل على الترتيب.
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