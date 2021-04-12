جدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسكرّمت جمعية عيون جدة الخيرية أمس, أبناء نادي جدة لذوي الإعاقة المتوجين ببطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، التي اختتمت مؤخرا، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.وأوضح رئيس النادي الدكتور راشد بن زومة أن الاحتفالية تعد تحفيزاً لأبطال نادي جدة للإعاقة؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، مثمنا دعم الجهات والمؤسسات الوطنية وحرصها واهتمامها على رفع معنويات هذه الفئة المبدعة باحتضانهم والاحتفاء بإنجازاتهم.من جانبه عد رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صيرفي، الاحتفالية بأنها هدية لأبطال نادي جدة لذوي الإعاقة في رفع الأثقال وألعاب القوى، الذين تحدوا الظروف والصعاب وأبلوا بلاءً حسناً داخل ميادين المنافسة، فاستحقوا هذا التكريم الذي سيكون محفزا لهم في البطولات الداخلية، ورفع اسم المملكة في البطولات الخارجية.// انتهى //00:22ت م0005