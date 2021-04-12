القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسفاز فريق الرجاء المغربي على مضيفه فريق بيراميدز المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على أستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وبذلك الفوز، رفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ليتأهل إلى دور الثمانية، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نكانا الزامبي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، فيما يتذيل نامونجو التنزاني المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.ويلتقي بيراميدز في الجولة الخامسة نكانا الزامبي، بينما يلعب الرجاء المغربي مع نامونجو التنزاني، وذلك يوم 21 أبريل الجاري.// انتهى //03:17ت م0011