الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ،نجران ،جازان، عسير ،الباحة). فيما تأثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين. يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:29ت م0013