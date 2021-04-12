تيرانا 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع سلالاً غذائية في عدد من المحافظات الألبانية.وجرى توزيع 340 سلة غذائية رمضانية في محافظة كافايا، و 100سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في محافظة تروبويا، و 390 سلة غذائية رمضانية في محافظة ألباسان، استفاد من اجمالي التوزيع بالمحافظات الثلاث 4,150 فرد من المحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية ألبانيا للعام 1442 هـ .// انتهى //13:14ت م0047