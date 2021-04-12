إسلام آباد 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 725602 إصابات، منها 75266 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15501 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 634835 حالة.// انتهى //13:14ت م0048