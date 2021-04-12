جدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم ، المشرف العام على فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن صويلح اللحياني يرافقه مدير مكتب الهيئة بمحافظة جدة سعد صالح العبيسي.واطلع سموه على تقرير عن أعمال الهيئة بمحافظة جدة الهادفة لتوفير خدمات متميزة للمشمولين بالنظام بكفاءة وفاعلية, التي من أبرزها الرصد المتكامل للمشمولين بالنظام وأموالهم بشكل آلي، وحفظ وإدارة أموال المشمولين بالنظام وتأديتها بموثوقية، وتنمية أموال المشمولين باحترافية عالية، والاشراف على تصرفات الأولياء بدقة ومهنية.من جانبه قدم اللحياني الشكر لسمو محافظ جدة على توجيهاته السديدة لما فيه مواصلة العمل وتحقيق الأهداف.// انتهى //13:15ت م0049